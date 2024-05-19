Президенты Ирана и Азербайджана открыли плотину Гыз-Каласы

После торжественной церемонии инаугурации президенты Ирана и Республики Азербайджан посетили плотину, расположенную на приграничной реке Аракс.

Строительство плотины Гыз-Каласи началось два десятилетия назад. Это помогает увеличить запасы воды на расположенной выше по течению плотине Хода-Афарин на 2 миллиарда кубических метров в год через каналы и сети, ведущие к равнинам в иранских провинциях Восточный Азербайджан и Ардебиль, а также в Азербайджанской Республике.

Плотина Кыз-Каласи также помогает стимулировать развитие секторов туризма и сельского хозяйства, одновременно открывая путь для производства гидроэлектроэнергии. Целью является производство 270 ГВт/ч электроэнергии в год.

Это третья плотина, построенная совместно Ираном и Азербайджаном после плотин Арас и Хода-Афарин. Недавно запущенный проект рассматривается как символ дружбы между двумя странами после взлетов и падений в их отношениях в последние годы после попыток внешних сторон, особенно сионистского режима, вмешаться в отношения Тегерана и Баку.