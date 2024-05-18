Представитель Министерства обороны: Экспортное производство оборонной продукции увеличится на 50%

Генерал Реза Талаи-Ник на совещании заместителей и руководителей идеологических и политических отделов Министерства обороны заявил: «Министерство обороны предприняло значительные шаги в направлении своих миссий по увеличению производства оборонной продукции, экспорта и обеспечения потребностей вооруженных сил».

Он, отметив, что деятельность Министерства обороны в области исследований, прорыва в знаниях и сфере новых влиятельных технологий была и остается, добавил: «Вооруженные силы преследуют принцип технологической неожиданности против врага и в то же время предотвращения любого вида неожиданности в сфере наступления и обороны».

Представитель Министерства обороны подчеркнул: «Целью этого года является увеличение экспортного производства оборонной продукции на 50% по сравнению с прошлым годом.

Генерал Талаи-Ник напомнил: «Наши оборонные потребности внутри страны насыщены, и наш фокус направлен на экспортный рынок и ответ на многочисленные запросы на покупку оборонной промышленности страны».

Он, заявив, что в настоящее время 8 тысяч компаний сотрудничают с Министерством обороны, сказал: «Две трети производства подсистем, компонентов и сырья будут осуществляться инновационными компаниями, частными компаниями и кооперативами, что в прошлом году составило 61% цепочки поставок основных компонентов и подсистем».