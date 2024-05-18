Возвращение эскадры Шахида Махдави из океанской миссии

Как сообщает Sepah News, командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции адмирал Али Реза Тангсири на церемонии встречи сказал: "Это первый раз, когда отважные моряки Корпуса стражей Исламской революции смогли пересечь нулевой меридиан и экватор и войти в Южное полушарие".

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции назвал ключом к этим успехам единство и синергию между вооруженными силами Исламской Республики Иран и заявил, что сегодня Военно-морские силы армии и Корпуса стражей Исламской революции, опираясь на твердую веру и решимость, а также использование передовых оборонительных и сдерживающих возможностей, стали кошмаром для региональных и внерегиональных врагов.