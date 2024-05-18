18 мая 2024 г., 17:32
??????? ID: 85481322
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Возвращение эскадры Шахида Махдави из океанской миссии

18 мая 2024 г., 17:32
??????? ID: 85481322
Возвращение эскадры Шахида Махдави из океанской миссии

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Пятая группа эскадра сил Корпуса стражей Исламской революции Хаджа после 39-дневной миссии была встречена командующим Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции адмиралом Али Реза Тангсири и группой командиров.

Как сообщает Sepah News, командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции адмирал Али Реза Тангсири на церемонии встречи сказал: "Это первый раз, когда отважные моряки Корпуса стражей Исламской революции смогли пересечь нулевой меридиан и экватор и войти в Южное полушарие".

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции назвал ключом к этим успехам единство и синергию между вооруженными силами Исламской Республики Иран и заявил, что сегодня Военно-морские силы армии и Корпуса стражей Исламской революции, опираясь на твердую веру и решимость, а также использование передовых оборонительных и сдерживающих возможностей, стали кошмаром для региональных и внерегиональных врагов.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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