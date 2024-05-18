Визит управляющего директора ИРНА в информационное агентство Татар-информ

Али Надери, посетив различные отделы этого информационного агентства, ознакомился с масштабом медийной деятельности этого русскоязычного СМИ, и в ходе встречи с главным редактором информационного агентства Татар-информ Ринатом Балаловым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества.

Генеральный директор ИРНА на встрече с руководителем этого СМИ Республики Татарстан, Российская Федерация, сказал, что такие мероприятия будут способствовать укреплению экономических и культурных связей между мусульманскими странами.

Надери отметил, что увеличение медийных контактов и освещение СМИ Ирана и России событий друг друга может привести к взаимному пониманию и дальнейшему сближению двух стран и двух народов.

Надери, упомянув, что это официальное информационное агентство Исламской Республики Иран в настоящее время публикует новости на 12 языках, в том числе на русском языке, подчеркнул: «в нынешних условиях несправедливого давления некоторых держав на народы Ирана и России, а также в условиях санкций, двум странам следует укреплять свои отношения и использовать потенциал друг друга, чтобы обезвредить врагов двух народов».