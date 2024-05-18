В Татарстане прошла встреча руководителей СМИ исламских стран

На этом мероприятии Марат Муратов, помощник и руководитель администрации Президента Татарстана, тепло приветствовал Али Надери, управляющего директора Информационного агентства Исламской Республики Иран (ИРНА), и других руководителей Союза информационных агентств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ЮНА).

Муратов в ходе этой встречи рассказал о том, как Владимир Путин, Президент России, выбрал Татарстан для развития торговых отношений страны с исламским миром, и отметил, что Казанский форум был создан после 2006 года, когда Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, и с тех пор он служит платформой для развития сотрудничества между Россией и мусульманскими странами.