18 мая 2024 г., 15:16
Новости ID: 85481155
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Татарстане прошла встреча руководителей СМИ исламских стран

18 мая 2024 г., 15:16
Новости ID: 85481155
В Татарстане прошла встреча руководителей СМИ исламских стран

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Дворец Президента Республики Татарстан принимал группу руководителей СМИ исламских стран, которые прибыли в этот регион России для участия в 15-м Форуме сотрудничества Россия - исламский мир (Казанский форум).

На этом мероприятии Марат Муратов, помощник и руководитель администрации Президента Татарстана, тепло приветствовал Али Надери, управляющего директора Информационного агентства Исламской Республики Иран (ИРНА), и других руководителей Союза информационных агентств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ЮНА).

Муратов в ходе этой встречи рассказал о том, как Владимир Путин, Президент России, выбрал Татарстан для развития торговых отношений страны с исламским миром, и отметил, что Казанский форум был создан после 2006 года, когда Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, и с тех пор он служит платформой для развития сотрудничества между Россией и мусульманскими странами.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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