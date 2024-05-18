18 мая 2024 г., 15:19
Journalist ID: 5621
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В секторе Газа погиб высокопоставленный офицер сионистского режима

18 мая 2024 г., 15:19
??????? ID: 85481020
В секторе Газа погиб высокопоставленный офицер сионистского режима

Тегеран, 18 мая, ИРНА – Армия сионистского режима подтвердила гибель старшего офицера воздушно-десантной бригады (ВДБ) Израиля на севере сектора Газа.

Убитый офицер Авихай, которого направили в этот регион из оккупированного района Нагария для борьбы с жителями Газы, работал в подразделении компьютерных связей воздушно-десантной бригады армии Израиля.

Армия Израиля объявила причиной смерти этого сионистского офицера обстрел бойцами 82-го батальона этого режима и добавила, что боевики по ошибке нацелились на полевой штаб заместителя командира 202-го батальона.

В прошлый четверг армия Израиля сообщила о гибели пяти военных батальона 202-й ВДБ и ранении восьми других боевиков в результате бомбардировки здания в Джебалия на севере сектора Газа.

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