В секторе Газа погиб высокопоставленный офицер сионистского режима

Убитый офицер Авихай, которого направили в этот регион из оккупированного района Нагария для борьбы с жителями Газы, работал в подразделении компьютерных связей воздушно-десантной бригады армии Израиля.

Армия Израиля объявила причиной смерти этого сионистского офицера обстрел бойцами 82-го батальона этого режима и добавила, что боевики по ошибке нацелились на полевой штаб заместителя командира 202-го батальона.

В прошлый четверг армия Израиля сообщила о гибели пяти военных батальона 202-й ВДБ и ранении восьми других боевиков в результате бомбардировки здания в Джебалия на севере сектора Газа.