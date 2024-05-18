Коридор Север-Юг в центре внимания саммита России и исламского мира

Москва, 18 мая, ИРНА - Пленарное заседание 15-го Международного экономического форума России и стран-членов Организации исламского сотрудничества, известного как Казанский форум, было проведено с повесткой дня, посвященной финансовой и логистической инфраструктуре, при этом Северо-Южный коридор находился в центре внимания выступавших на этом мероприятии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана в пятницу вечером в своем выступлении на этом форуме рассказал о целях создания и последнем состоянии эксплуатации Северо-Южного коридора в его восточной, центральной и западной ветвях, выразив надежду, что строительство участка Решт - Астара как недостающего звена железнодорожной части западной ветви этого коридора начнется после подписания соглашения о сотрудничестве между Ираном и Россией в 2024 году.

Али Багери подчеркнул, что Северо-Южный коридор будет играть важную роль в укреплении мира, стабильности и безопасности в регионе.

Марат Хуснуллин, заместитель премьер-министра России, также отметил в ходе этого форума, что Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран находятся в восточной ветви Северо-Южного коридора, и сказал, что Россия сотрудничает с Казахстаном в завершении транспортной инфраструктуры, в то время как Туркменистан в 2023 году начал работы по строительству дороги вдоль Каспийского моря в направлении Ирана и Казахстана.

Он также отметил растущий грузооборот по восточной ветви Северо-Южного коридора и сообщил, что Ульяновская область России недавно объявила, что начала отправку грузов по железной дороге в направлении Ирана.

Хуснуллин также сказал, что развитие Международного транспортного коридора Север-Юг продолжается и в других ветвях, поскольку строительство западного объезда Каспийского моря, строительство железных дорог и ремонт всех российских автодорог находятся в стадии реализации, а также одновременно активизируется потенциал Европа - запада Китая.

Помимо Северо-Южного транспортного коридора, на этом форуме также обсуждались такие темы, как исламский банкинг, халяльный образ жизни и укрепление межстрановых обменов.

То, что побудило эти страны присоединиться к этому транзитному маршруту, заключалось в том, что традиционные маршруты для отправки грузов из Индии в Санкт-Петербург, проходящие через Суэцкий канал, составляют около 14 500 километров, в то время как Северо-Южный коридор составляет всего 7 200 километров, что позволяет сократить время транзита на 40% и транспортные расходы на 30%.

Ранее руководители двух стран заявили, что они готовят условия для реализации предыдущего соглашения Ирана и России о железнодорожной линии Решт-Астара. Это соглашение было подписано 17 мая 2023 года после выступления президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрагима Раиси и президента Российской Федерации Владимира Путина между представителями двух стран.