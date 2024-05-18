По результатам опроса обычные люди лучше управляют этой страной, чем члены Конгресса США

Институт Расмуссена сообщил, что 54% участников нового опроса считают, что группа случайно отобранных обычных граждан будет лучше управлять страной и решать проблемы Америки, чем нынешние члены Конгресса США.

В отчете Института Расмуссена об этом опросе говорится, что в предыдущем опросе этого института, проведенном в декабре 2022 года на ту же тему, только 49% участников дали положительный ответ на этот вопрос, что показывает, что за период между этими двумя опросами уровень недовольства американцев представителями Конгресса страны увеличился на 5%.