18 мая 2024 г., 12:58
Новости ID: 85480900
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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По результатам опроса обычные люди лучше управляют этой страной, чем члены Конгресса США

18 мая 2024 г., 12:58
Новости ID: 85480900
По результатам опроса обычные люди лучше управляют этой страной, чем члены Конгресса США

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Согласно результатам нового опроса, проведенного Институтом Расмуссена, большинство участников опроса считают, что группа обычных граждан, случайно отобранных из телефонной книги, будет лучше управлять этой страной и решать проблемы Америки, чем нынешние члены Конгресса США.

Институт Расмуссена сообщил, что 54% участников нового опроса считают, что группа случайно отобранных обычных граждан будет лучше управлять страной и решать проблемы Америки, чем нынешние члены Конгресса США.

В отчете Института Расмуссена об этом опросе говорится, что в предыдущем опросе этого института, проведенном в декабре 2022 года на ту же тему, только 49% участников дали положительный ответ на этот вопрос, что показывает, что за период между этими двумя опросами уровень недовольства американцев представителями Конгресса страны увеличился на 5%.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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