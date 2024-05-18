План БРИКС по дедолларизации находится в процессе реализации

Багери, прибывший в Татарстан с целью участия на пленарном заседании XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum 2024», в интервью корреспондентам в кулуарах саммита отметил, что преследуются программы стран-членов БРИКС по снижению зависимости от доллара, а механизм их реализации обсуждается между экспертами и специалистами этих стран.

«Это сотрудничество служит благосостоянию двух стран и способствует укреплению регионального мира и стабильности», - сказал замминистра иностранных дел, подчеркнув, что сотрудничество между Ираном и Россией не направлено против какой-либо третьей страны.

Отметив, что Иран и Россия обладают большими возможностями для сотрудничества, иранский дипломат добавил: «Решимость двух стран состоит в том, чтобы вывести экономику из-под монополии Запада и создать почву для развития сотрудничества между независимыми странами».

Указав на активное участие экономических активистов Исламской Республики Иран на Международной ярмарке халяльной продукции Russia Halal Мarket, Багери отметил, что эта выставка является хорошей возможностью продемонстрировать потенциал сотрудничества между Ираном и Россией, особенно Республикой Татарстан.