США и Запад не боятся нарушать международное право

«Международное право страдает от слабости гарантии исполнения. Некоторые политические комментарии удваивают эти страдания. Примером тому является письмо 12 тоталитарных американских сенаторов, которые в письменной форме угрожали Международному уголовному суду (МУС) и его судьям в случае выполнения своих юридических обязанностей», написал Джахроми на своей личной странице.

Несколько дней назад в СМИ было опубликовано письмо, подписанное 12 американскими сенаторами, адресованное МУС, чье содержание следующее: «В случае выдачи возможного ордера на арест чиновников сионистского режима, к членам МУС и их семьям будут применены суровые санкции».

Помимо юридической анализа содержания такого письма, нельзя игнорировать два вытекающих из него момента: во-первых, Америка и Запад приняли международное право в дифференцированном виде и не стесняются нарушать его под полностью политическими предлогами, а во-вторых, успех и эффективность системы международного права кроется в серьезном пересмотре, как с точки зрения структуры, так и содержания.