На этой встрече присувтсвовали также Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских религий Хамид Шахриари, посол Ирана в Москве Казем Джалали, а также генеральный директор информационного агентства ИРНА Али Надери.
Замглавы МИД Ирана провел встречу с раисом Республики Татарстан
17 мая 2024 г., 17:48
Новости ID: 85480189
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани провел встречу с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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