17 мая 2024 г., 17:48
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85480189
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Замглавы МИД Ирана провел встречу с раисом Республики Татарстан

17 мая 2024 г., 17:48
Новости ID: 85480189
Замглавы МИД Ирана провел встречу с раисом Республики Татарстан

Тегеран, 17 мая. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани провел встречу с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

На этой встрече присувтсвовали также Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских религий Хамид Шахриари, посол Ирана в Москве Казем Джалали, а также генеральный директор информационного агентства ИРНА Али Надери.

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