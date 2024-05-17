Иран сделал акцент на укреплении БРИКС для построения справедливого мира

Об этом заявил замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани в пятницу, выступая на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Наше серьезное намерение в БРИКС — найти основу для присоединения других региональных и международных игроков для более эффективного и результативного движения в международных отношениях", сказал Багери Кани.

"На наш взгляд, предстоящая встреча лидеров БРИКС в Республике Татарстан, которая пройдет в период председательства России в этой группе, будет очень важной и решающей. Серьезные усилия Ирана и России направлены на то, чтобы превратить эту встречу в поворотный момент в сотрудничестве между странами-членами БРИКС", добавил он.

По словам иранского дипломата, на встрече с президентом России Владимиром Путиным несколько лет назад Верховный лидер исламской революции подчеркнул, что взгляд Ирана на отношения между двумя странами заключается в том, что Иран независим, а Россия имеет сильное присутствие в регионе и мире, а также независимый Иран в регионе и мир. Эти два вопроса составляют основную стратегию ирано-российских отношений.

"Сотрудничество двух стран в рамках многосторонних механизмов, включая БРИКС, может стать реализацией этой части указаний Верховного лидера ", отметил замглавы МИД Ирана.

При этом он отметил, что Иран и Россия имеют ​​волю и на практике показали, что намерены установить отношения, основанные на справедливости, между независимыми странами путем укрепления сотрудничества в различных областях.