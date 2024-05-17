17 мая 2024 г., 12:13
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Новости ID: 85479915
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Глава ИРНА призвал независимые СМИ донести голос народа Газы до мирового сообщества

17 мая 2024 г., 12:13
Новости ID: 85479915
Глава ИРНА призвал независимые СМИ донести голос народа Газы до мирового сообщества

Тегеран, 17 мая. ИРНА — Средства массовой информации и независимые информационные агентства мира обязаны донести голос жителей Газы до мирового сообщества.

Об этом заявил генеральный диерктор информационного агентства ИРНА Али Надери, выступая на встерче " Объединение информационного пространства или его сегментации" в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.

"Поскольку официальные мировые СМИ не играют важной роли в освещении этого исторического угнетения, сегодняшние социальные сети стали нарраторами страданий Газы, а также основой массовых протестов против этих преступлений даже в американских университетах", отметил Надери.

"Существенная разница в действиях официальных СМИ и социальных сетей по вопросу событий в Газе показывает, что источники новостей в мире изменились, и сегодня не существует абсолютного авторитета новостей", отметил он.

При этом глава ИРНА отметил, что в современном мире интеграция информационного пространства невозможна.

Надери также предложил профессиональным информационным агентствам сотрудничать друг с другом и делиться знаниями и опытом в сфере публикации новостного контента в различных социальных сетях.

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