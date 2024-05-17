Хезболла нанесла удар по штабу израильского артиллерийского дивизиона

Ливанское движение "Хезболла" сообщило в своем заявлении, что в поддержку палестинского народа в секторе Газа и его сопротивления, а также в ответ на теракт, совершаемый сионистским врагом в районе Каны, оно нанесло удар по штабу 411-го артиллерийского дивизиона оккупационного режима в Район Джатун с несколькими ударными дронами.

В заявлении утверждается, что «Хезболла» нанесло точные удары по базе сионистских сил. В результате нападения есть погибшие и раненые,.

Палестинские СМИ также сообщили в пятницу утром о тяжелых ракетных обстрелах Хезболлы на севере оккупированной Палестины.

Несколько громких взрывов прозвучало в городе Нагария на севере оккупированной Палестины.