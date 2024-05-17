Генсек ассамблеи по сближению религий призвал к практической поддержке палестины

"Враги справедливости не прекращают свою агрессию, и единственный способ для того, чтобы противостоять их амбициям и добиться сотрудничества и солидарности против несправедливости — сотрудничество исламских стран, России и Китая", сказал Шахриари на заседании стратегической перспективной группы отношений России и исламского мира на тему ««Справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие»» в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Во встрече приняли участие Президент Татарстана, заместитель Премьер-министра России, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества и группа мусульманских и христианских религиозных деятелей, культурных, политических и дипломатических деятелей из России и исламских стран.

"Враги исламского мира и человечества используют двойные стандарты в борьбе с глобальными кризисами, особенно в связи с геноцидом в Газе", сказал он Шахриари.

"Всемирная ассамблея сближения исламских религий заявляет о своей готовности сыграть конструктивную роль в достижении нового мирового порядка, включающего плюрализм и осуждение односторонности", добавил он.