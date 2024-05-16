Али Надери: В ИРНА создается центр инноваций

Али Надери, во время визита на завод инноваций и креативных индустрий "Ампер", заявил: "Ключ к будущему - опора на новые технологии в сфере СМИ. Неоднократные призывы Верховного лидера в последние два десятилетия и создание и укрепление научных институтов, таких как Научно-технологический вице-президент, показывают, что наше будущее - это движение по этому пути".

Он напомнил: "Наше отличие от других стран в том, что у нас есть большая университетская сеть, которая ежегодно готовит значительное количество человеческих ресурсов, и это большой человеческий капитал. У нас есть идеи, знания и талантливые люди, и мы несопоставимы с соседними странами в этом отношении".

Надери сказал: "В стране есть огромные запасы сил, идей и мыслей, и поэтому нам нужны заводы, которые могли бы извлекать эти огромные запасы, и эта цель достигается из недр этих технологических центров".

Надери добавил: "Мы стремимся, чтобы наш технический отдел превратился в отдел новых коммуникационных и медиа-технологий, и с учетом наличия линии производства печатного и новостного контента, мы также запустим новую линию производства контента в этом отделе, по которой уже были разработаны многие идеи".