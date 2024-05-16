Ежегодно 2 млн литров розовой воды экспортируется из Ирана в 36 стран

Хосейн Зейнали в четверг на пятом фестивале розы Хаве из Делиджана добавил, что Иран занимает первое место в мире по экспорту розовой воды.

Он продолжил, что площадь под выращиванием розы в стране оценивается в 31 тысячу гектаров, которые производят 68 тысяч тонн продукции.

Руководитель национального проекта лекарственных растений Министерства сельского хозяйства заявил, что «объем экспорта розового масла в текущем году составил 3200 литров, и мы также занимаем первое место в мире в этом секторе».

Он назвал розу дамасскую лучшим видом розы и отметил, что успокаивающие и противострессовые свойства являются одними из важнейших свойств розы.