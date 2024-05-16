16 мая 2024 г., 20:33
Новости ID: 85479588
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ежегодно 2 млн литров розовой воды экспортируется из Ирана в 36 стран

16 мая 2024 г., 20:33
Новости ID: 85479588
Ежегодно 2 млн литров розовой воды экспортируется из Ирана в 36 стран

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Руководитель национального проекта лекарственных растений Министерства сельского хозяйства сказал, что 2 млн литров розовой воды ежегодно экспортируется тремя компаниями в 36 стран мира.

Хосейн Зейнали в четверг на пятом фестивале розы Хаве из Делиджана добавил, что Иран занимает первое место в мире по экспорту розовой воды.

Он продолжил, что площадь под выращиванием розы в стране оценивается в 31 тысячу гектаров, которые производят 68 тысяч тонн продукции.

Руководитель национального проекта лекарственных растений Министерства сельского хозяйства заявил, что «объем экспорта розового масла в текущем году составил 3200 литров, и мы также занимаем первое место в мире в этом секторе».

Он назвал розу дамасскую лучшим видом розы и отметил, что успокаивающие и противострессовые свойства являются одними из важнейших свойств розы.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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