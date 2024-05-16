16 мая 2024 г., 16:06
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр здравоохранения: 1,5 млн иностранных пациентов путешествовали в Иран на лечение

16 мая 2024 г., 16:06
??????? ID: 85479378
Министр здравоохранения: 1,5 млн иностранных пациентов путешествовали в Иран на лечение

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования, заявив, что прогресс в иранской медицинской науке беспрецедентен, сказал, что в прошлом году 1,5 миллиона пациентов из разных стран региона приехали в Иран на лечение.

Бахрам Эйноллахи, который сопровождает президента во время второго визита в Мазандаран, в четверг на полях визита нескольких строительных проектов Бабольского университета медицинских наук заявил: "Прогресс иранской медицинской науки достиг такого уровня компетентности, что многие пациенты из стран региона приезжают в Иран на лечение".

Он сказал, что медицинский туризм является хорошим потенциалом для Ирана, и Мазандаран, обладая природными достопримечательностями, имеет больше возможностей для успеха в этом направлении.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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