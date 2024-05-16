Министр здравоохранения: 1,5 млн иностранных пациентов путешествовали в Иран на лечение

Бахрам Эйноллахи, который сопровождает президента во время второго визита в Мазандаран, в четверг на полях визита нескольких строительных проектов Бабольского университета медицинских наук заявил: "Прогресс иранской медицинской науки достиг такого уровня компетентности, что многие пациенты из стран региона приезжают в Иран на лечение".

Он сказал, что медицинский туризм является хорошим потенциалом для Ирана, и Мазандаран, обладая природными достопримечательностями, имеет больше возможностей для успеха в этом направлении.