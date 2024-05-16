16 мая 2024 г., 15:14
Новости ID: 85479325
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Солнечная электростанция мощностью 10 МВт была открыта в Рафсанджане

16 мая 2024 г., 15:14
Новости ID: 85479325
Солнечная электростанция мощностью 10 МВт была открыта в Рафсанджане

Тегеран, 16 мая, ИРНА - В четверг в городе Сафаие Рафсанджана в присутствии заместителя министра энергетики и председателя Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (SATBA) была открыта солнечная электростанция мощностью 10 МВт.

Этот проект был построен в виде 10-мегаваттной солнечной электростанции стоимостью 3 триллиона риалов площадью 15 гектаров.

Количество солнечных панелей, использованных в этом проекте, составляет 22 536 штук.

Заместитель губернатора по координации строительных работ, префект Рафсанджана и ряд руководителей подразделений Министерства энергетики в провинции присутствовали на этой церемонии.

Рафсанджан находится в 100 километрах к северо-западу от административного центра провинции Керман.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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