Солнечная электростанция мощностью 10 МВт была открыта в Рафсанджане

Этот проект был построен в виде 10-мегаваттной солнечной электростанции стоимостью 3 триллиона риалов площадью 15 гектаров.

Количество солнечных панелей, использованных в этом проекте, составляет 22 536 штук.

Заместитель губернатора по координации строительных работ, префект Рафсанджана и ряд руководителей подразделений Министерства энергетики в провинции присутствовали на этой церемонии.

Рафсанджан находится в 100 километрах к северо-западу от административного центра провинции Керман.