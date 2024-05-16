16 мая 2024 г., 15:06
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Углубление отношений всеобъемлющего партнерства прозвучало в совместном заявлении КНР и РФ

16 мая 2024 г., 15:06
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Углубление отношений всеобъемлющего партнерства прозвучало в совместном заявлении КНР и РФ

Тегеран, 16 мая, ИРНА – По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Пекине приняли совместное заявление об углублении стратегического сотрудничества и начале новой эры дипломатических отношений между двумя странами.

В совместном заявлении лидеров России и Китая определены долгосрочные цели по развитию отношений двух стран в разных сферах.

После переговоров с председателем КНР, президент России отметил, что они обсудили координацию стран на международной арене.

По словам Путина, взаимная торговля и инвестиции между Россией и Китаем надежно защищены от негативного влияния третьих стран.

«Проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению русско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, - сказал российский президент. - Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями».

«Мы находимся в постоянном контакте, и помимо регулярного проведения двусторонних саммитов, встречаемся на полях многосторонних мероприятий, общаемся по телефону, что позволяет обсуждать любые, даже самые непростые проблемы, держать на личном контроле насыщенные вопросы русско-китайской и международной повестки дня», - добавил лидер России.

Председатель КНР также назвал переговоры с президентом РФ откровенными, дружескими и содержательными.

Си Цзиньпин заверил российского коллегу, что готов продолжать выстраивать двусторонние отношения и разрабатывать новые программы взаимодействия по всем областям.

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