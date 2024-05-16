16 мая 2024 г., 13:12
Новости ID: 85479181
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Признание сионистского режима об уничтожении своего крупнейшего центра шпионажа и радиолокации

16 мая 2024 г., 13:12
Новости ID: 85479181
Признание сионистского режима об уничтожении своего крупнейшего центра шпионажа и радиолокации

Тегеран, 16 мая, ИРНА - В четверг телевидение сионистского режима признало уничтожение своего крупнейшего радиолокационного и разведывательного центра недалеко от озера Тивериадское.

СМИ сионистского режима сообщили, что "Хезболла" Ливана с использованием беспилотника уничтожила крупнейший радиолокационный и разведывательный центр, а также центр управления крупнейшим разведывательным воздушным шаром недалеко от озера Тивериадское, нанеся серьезный ущерб.

Эти СМИ сообщили, что важный и чувствительный центр ВВС был атакован беспилотником "Хезболла".

Телевидение сионистского режима также сообщило, что беспилотник "Хезболла" проник в районы к западу от озера Тивериадское и взорвался внутри военной базы.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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