Признание сионистского режима об уничтожении своего крупнейшего центра шпионажа и радиолокации

СМИ сионистского режима сообщили, что "Хезболла" Ливана с использованием беспилотника уничтожила крупнейший радиолокационный и разведывательный центр, а также центр управления крупнейшим разведывательным воздушным шаром недалеко от озера Тивериадское, нанеся серьезный ущерб.

Эти СМИ сообщили, что важный и чувствительный центр ВВС был атакован беспилотником "Хезболла".

Телевидение сионистского режима также сообщило, что беспилотник "Хезболла" проник в районы к западу от озера Тивериадское и взорвался внутри военной базы.