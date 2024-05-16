Путин и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость сохранения и укрепления отношений

В этих переговорах также приняли участие министры и великие торговые представители двух стран. Это первый зарубежный визит Путина после его переизбрания и вступления в должность.

По данным государственных СМИ Китая и России, Цзиньпин на переговорах со своим российским коллегой заявил, что Китай всегда будет хорошим соседом, другом и партнером, пользующимся взаимным доверием с Россией.

Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Они обсудят такие темы как «Украина», «Азия», «Энергетика», «Торговля», «Самый влиятельный политический сторонник России» и «Геополитический соперник Америки».