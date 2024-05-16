16 мая 2024 г., 12:17
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Путин и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость сохранения и укрепления отношений

16 мая 2024 г., 12:17
??????? ID: 85479059
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость сохранения и укрепления отношений

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сегодня в начале своих переговоров в Пекине подчеркнули необходимость сохранения и укрепления отношений между двумя странами.

В этих переговорах также приняли участие министры и великие торговые представители двух стран. Это первый зарубежный визит Путина после его переизбрания и вступления в должность.

По данным государственных СМИ Китая и России, Цзиньпин на переговорах со своим российским коллегой заявил, что Китай всегда будет хорошим соседом, другом и партнером, пользующимся взаимным доверием с Россией.

Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Они обсудят такие темы как «Украина», «Азия», «Энергетика», «Торговля», «Самый влиятельный политический сторонник России» и «Геополитический соперник Америки».

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