Поселенцы в очередной раз атаковали грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Газу

Израильская газета «Гаарец» со ссылкой на источники службы безопасности сообщила, что поселенцы напали на два палестинских грузовика недалеко от Кудса.

Поселенцы напали на грузовики, предполагая, что они перевозили гуманитарную помощь из Иордании.