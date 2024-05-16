16 мая 2024 г., 12:15
Journalist ID: 5621
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Поселенцы в очередной раз атаковали грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Газу

16 мая 2024 г., 12:15
??????? ID: 85478945
Поселенцы в очередной раз атаковали грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Газу

Тегеран, 16 мая, ИРНА – СМИ сионистского режима сообщили в среду вечером о нападении поселенцев на грузовики с гуманитарной помощью рядом с Кудсом.

Израильская газета «Гаарец» со ссылкой на источники службы безопасности сообщила, что поселенцы напали на два палестинских грузовика недалеко от Кудса.

Поселенцы напали на грузовики, предполагая, что они перевозили гуманитарную помощь из Иордании.

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