МИД: Поддержка укрепления стабильности и безопасности в Балканском полуострове –решительная политика Ирана

В ходе телефонного разговора Абдоллахиян поздравил Марко Джурича с назначением на должность министра иностранных дел Сербии.

Указав на принципиальный подход Ирана в отношении уважения национального суверенитета и территориальной целостности стран, иранский министр подчеркнул приверженность и уважение Исламской Республики Иран к суверенитету и территориальной целостности Сербии.

Министр иностранных дел Сербии, поблагодарив своего иранского коллегу за поздравления, сделал акцент на усилиях правительства своей страны по постоянному углублению и всестороннему расширению отношений на двусторонней арене, а также продолжению сотрудничества на международной арене.