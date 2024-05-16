16 мая 2024 г., 12:11
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МИД: Поддержка укрепления стабильности и безопасности в Балканском полуострове –решительная политика Ирана

16 мая 2024 г., 12:11
??????? ID: 85478881
МИД: Поддержка укрепления стабильности и безопасности в Балканском полуострове –решительная политика Ирана

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Решительная  политика Исламской Республики Иран заключается в поддержке укрепления стабильности и безопасности в Балканском полуострове и содействии сосуществованию всех слоев населения в этом регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим новым сербским коллегой.

В ходе телефонного разговора Абдоллахиян поздравил Марко Джурича с назначением на должность министра иностранных дел Сербии.

Указав на принципиальный подход Ирана в отношении уважения национального суверенитета и территориальной целостности стран, иранский министр подчеркнул приверженность и уважение Исламской Республики Иран к суверенитету и территориальной целостности Сербии.

Министр иностранных дел Сербии, поблагодарив своего иранского коллегу за поздравления, сделал акцент на усилиях правительства своей страны по постоянному углублению и всестороннему расширению отношений на двусторонней арене, а также продолжению сотрудничества на международной арене.

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