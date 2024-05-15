15 мая 2024 г., 22:10
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Новости ID: 85478625
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Иран принимает активное участие в работе форума «Россия – исламский мир»

15 мая 2024 г., 22:10
Новости ID: 85478625
Иран принимает активное участие в работе форума «Россия – исламский мир»

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Иранские компание принимают активное участие в работе форума.

Павильон Исламской Республики Иран на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир» был официально открыт на в присутствии иранского посла в Москве Казема Джалали и генерального консула Ирана в Казани.

Павильон Исламской Республики Иран в этом году был размещен на площади 260 квадратных метров с макетом тегеранской площади Азади высотой около семи метров. Из Ирана в форуме принимают участие 12 компаний, в том числе Мир Бизнес Банк — дочерняя организация крупнейшего госбанка Ирана Bank Melli Iran.

Иран принимает активное участие в работе форума «Россия – исламский мир»

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