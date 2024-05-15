Иран принимает активное участие в работе форума «Россия – исламский мир»

Павильон Исламской Республики Иран на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир» был официально открыт на в присутствии иранского посла в Москве Казема Джалали и генерального консула Ирана в Казани.

Павильон Исламской Республики Иран в этом году был размещен на площади 260 квадратных метров с макетом тегеранской площади Азади высотой около семи метров. Из Ирана в форуме принимают участие 12 компаний, в том числе Мир Бизнес Банк — дочерняя организация крупнейшего госбанка Ирана Bank Melli Iran.