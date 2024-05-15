Иран вызвал временного поверенного в делах Австралии

Министерство вызвало дипломата в среду, чтобы выразить протест Исламской Республики по поводу безответственных действий Австралии по введению незаконных и неоправданных санкций.

Австралийскому дипломату сказали, что Исламская Республика оставляет за собой право ответить на этот шаг Австралии.

Дипломат сообщил, что позиция Ирана будет доведена до сведения правительства в Канберре.

Во вторник правительство Австралии ввело санкции в отношении пяти высокопоставленных иранских чиновников и трех организаций из-за того, что оно назвало «дестабилизирующим поведением Ирана» в регионе Западной Азии.

В число официальных лиц входят министр обороны Мохаммад Реза Аштиани и командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани.