15 мая 2024 г., 17:22
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Новости ID: 85478373
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Йемен атаковал на американский эсминец в Красном море

15 мая 2024 г., 17:22
Новости ID: 85478373
Йемен атаковал на американский эсминец в Красном море

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Представитель йеменского движения «Ансарулла» Яхья Сариа сообщил, что йеменские вооружённые силы в Красном море выпустили ракеты по эсминцу Соединённых Штатов Mason.

«Военно-морские силы Йемена провели боевую операцию, в ходе которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море», — сказал он

 Сариа добавил, что йеменские вооружённые силы также атаковали коммерческое судно Destiny, короторе направлялось в порт Эйлата, проигнорировав предупреждения о необходимости изменить маршрут.

Он напомнил, что ВС Йемена будут продолжать операции в отношении судов, связанных с Израилем, до прекращения военных действий в секторе Газа, а также полного снятия блокады с анклава.

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