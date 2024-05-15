Йемен атаковал на американский эсминец в Красном море

«Военно-морские силы Йемена провели боевую операцию, в ходе которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море», — сказал он

Сариа добавил, что йеменские вооружённые силы также атаковали коммерческое судно Destiny, короторе направлялось в порт Эйлата, проигнорировав предупреждения о необходимости изменить маршрут.

Он напомнил, что ВС Йемена будут продолжать операции в отношении судов, связанных с Израилем, до прекращения военных действий в секторе Газа, а также полного снятия блокады с анклава.