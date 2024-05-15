На встрече с русскими писателями: культура - мост между народами

Встреча, состоявшаяся в среду, 15 мая, собрала троих известных российских писателей и поэтов: Павла Курсанова, Сергея Носова и Евгения Кремчукова, а также Алину Щербаневу, продюсера российских писателей в Иране. Гости из России поделились впечатлениями об участии в 35-й Международной книжной ярмарке в Тегеране, отметив, что это событие стало для них возможностью ближе познакомиться с иранской аудиторией.

Алина Щербанева подчеркнула богатую историю и культуру Ирана, выразив готовность российских писателей и издателей к более тесному сотрудничеству с иранскими коллегами для расширения культурных связей между двумя странами.

Она также обратила внимание на необходимость расширения знаний о современной литературе двух стран и значимости переводов с фарси и на русский язык и с русского на фарси современных писателей. Павел Курсанов, поблагодарив "ИРНА" за внимание к вопросам культурного обмена между Ираном и Россией отметил интерес иранских студентов к изучению русского языка и литературы. Он предложил активизировать переводческие проекты, охватывающие как шедевры классики обеих стран, так и произведения современных авторов.

"Читатели в Иране знакомы с классикой русской литературы 17-19 веков, – отметил Курсанов. – В свою очередь, русские читатели хорошо знают поэзию таких иранских классиков, как Фирдоуси и Омар Хайяма. Перевод современных произведений двух стран станет еще одним шагом к укреплению наших культурных связей". Хайям – русский поэт? Сергей Носов, другой участник встречи, назвал Фирдоуси и Омара Хайяма - иранскими поэтами, чья известность в России не уступает по популярности отечественным авторам. "Хайям – это не просто иранский поэт, он стал настоящим национальным поэтом для России", – подчеркнул Носов.

Он с сожалением отметил снижение интереса к переводам иранской литературы в России, в частности, к таким произведениям, как "Шахнаме". Культура как ключ к взаимопониманию: Евгений Кремчуков, третий писатель, высказал мнение о том, что культура России и Ирана тесно переплетены и имеют множество общих черт.

"Сходства в истории и культуре наших народов – это основа для укрепления отношений во всех сферах", – заявил он. Кремчуков назвал культуру Ирана и России взаимодополняющими, подчеркнув, что перевод произведений с одного языка на другой обогатит культурное наследие обеих стран и станет мостом, соединяющим сердца людей. Иранские перспективы: В завершение встречи Мохаммад Реза Хошлахдже, генеральный директор отдела международных новостей "ИРНА", рассказал о целях встречи с российскими писателями. "Наша цель – заложить основы для укрепления культурных связей между народами Ирана и России", – сказал он.

По его словам, "Перевод большего количества произведений современных российских писателей на русский язык станет стимулом для дальнейшего развития культурного обмена между двумя странами". Он также отметил, что развитие культурных связей станет залогом укрепления политических и экономических отношений между Ираном и Россией. Встреча в "ИРНА" стала еще одним шагом на пути к сближению двух культур.