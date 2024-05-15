Замглавы Минобороны: Иран производит дроны и ракеты самостоятельно

"Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами подчеркивает, что мы должны сыграть свою роль в сфере цивилизации", сказал он на 10-м Конгрессе Иранской ассоциации аудионаук в Авиационном университете имени Шахида Саттари.

Комментируя операцию «Правдивое обещание» Ирана портив Израиля, Хаджефард, заявил, что и проведенная операция, и возможная оборона в случае возможного нападения противника входили в число наших действий, и в этой операции нам удалось нанести удар по противнику из того места, которое, как мы считали, у нас не будет контроля над ним.

"То, что было сделано — это большая работа, потому что в производстве дронов Исламской Республики Иран нет зависимости от какой-либо страны, а дроны производства Ирана летают по 6-7 часов в зависимости от разных положений в небе, чтобы достичь своей цели и по крайней мере в 4 различных климатических условиях. Разумеется, баллистические и крылатые ракеты также проектируются и производятся без помощи какой-либо страны", подчеркнул он.