Раиси: палестинское сопротивление требует художественного повествования

"Устойчивость, сопротивление и вера в Бога палестинской нации, а также усилия фронта сопротивления требуют правильного и художественного повествования", сказал президент на встрече с группой видных писателей, деятелей литературы и культуры исламского мира, прибывших в Иран для участия в 35-й Тегеранской международной книжной ярмарке.

Раиси отметил, что егодня вопрос Палестины стал первым и общим вопросом всех мусульманских и свободных стран мира, назвав беспрецедентное единство и сплоченность основой окончательной победы палестинской нации.