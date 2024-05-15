15 мая 2024 г., 14:25
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Раиси: палестинское сопротивление требует художественного повествования

15 мая 2024 г., 14:25
??????? ID: 85478113
Раиси: палестинское сопротивление требует художественного повествования

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Сегодня враг пытается рассказать свою неверную версию в деле Газы с помощью своей медиа-империи и фейковых новостей, и нереальных повествований и искажения фактов, сказал президент Ирана Эбрахим Раиси, подчеркнув важность позиции и ответственности писетелей и деятелей культуры, чтобы противостоять этому заговору.

"Устойчивость, сопротивление и вера в Бога палестинской нации, а также усилия фронта сопротивления требуют правильного и художественного повествования", сказал президент на встрече с группой видных писателей, деятелей литературы и культуры исламского мира, прибывших в Иран для участия в 35-й Тегеранской международной книжной ярмарке.

Раиси отметил, что егодня вопрос Палестины стал первым и общим вопросом всех мусульманских и свободных стран мира, назвав беспрецедентное единство и сплоченность основой окончательной победы палестинской нации.

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