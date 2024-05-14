Управляющий директор ИРНА посетил Россию с официальным визитом

Али Надери по прибытии в московский аэропорт Шереметьево был встречен Хосейном Малеки, поверенным в делах Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

В первый день этого заседания пройдут два тематических семинара, связанных со СМИ, где генеральный директор ИРНА выступит в качестве ключевого докладчика. Темами семинаров станут "Унификация или разделение информационного пространства?" и "Ключевые события в развитии информационной сферы в современном мире и исламских странах".

В рамках этого заседания генеральный директор ИРНА также проведет встречи с некоторыми представителями медиа и культурных кругов-участников.

Ранее было подтверждено участие посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали, а также различных делегаций от государственного сектора нашей страны, включая заместителя министра иностранных дел, генерального секретаря Совета сближения религий и ректора Университета имени Алламе Табатабаи.

Также в данном заседании примет участие заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Тегеранской области во главе с делегацией от частного сектора.