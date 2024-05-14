Раиси: "Шахнаме" - символ свободы и мудрости иранского народа

В части послания Эбрахима Раиси говорится: "Народ, который всегда стоял на стороне правды и за счет интересов народа, отрезал руку агрессора от своей земли, подобно Рустаму, нацелился на сердце Ахримана с верой в искреннее божественное обещание".

Президент в этом послании отметил: "Исламская цивилизация и культура Ирана - это великая истина в сердце могущественного тела блестящей исламской цивилизации, цивилизации, которая в самый темный период средневекового Запада сохранила в природе богоискателя человека жемчужину мысли и озарила будущее человечества в свете божественных учений и единобожия".