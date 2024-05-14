14 мая 2024 г., 20:19
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Раиси: "Шахнаме" - символ свободы и мудрости иранского народа

14 мая 2024 г., 20:19
??????? ID: 85477247
Раиси: "Шахнаме" - символ свободы и мудрости иранского народа

Мешхед-ИРНА – Президент Эбрахим Раиси на церемонии в честь Фирдоуси сказал, что "Шахнаме" Фирдоуси является символом свободы, справедливости, благородной стойкости и мудрости, неразрывно связанной с властью, сопровождаемой славной дружбой народа этой земли.

В части послания Эбрахима Раиси говорится: "Народ, который всегда стоял на стороне правды и за счет интересов народа, отрезал руку агрессора от своей земли, подобно Рустаму, нацелился на сердце Ахримана с верой в искреннее божественное обещание".

Президент в этом послании отметил: "Исламская цивилизация и культура Ирана - это великая истина в сердце могущественного тела блестящей исламской цивилизации, цивилизации, которая в самый темный период средневекового Запада сохранила в природе богоискателя человека жемчужину мысли и озарила будущее человечества в свете божественных учений и единобожия".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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