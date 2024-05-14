Помощь Ирана народу Газы достигла цели

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Саид Охади, специальный помощник председателя Красного Полумесяца, в интервью телеканалу Аль-Алам сказал, что до сих пор 10 тысяч тонн продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости, а также около 19 миллиардов туманов денежной помощи от иранского народа были отправлены для помощи палестинскому народу в секторе Газа.

Он заявил: «Слава Богу, нам удалось, несмотря на все давление оккупационного режима, через организованные пути с помощью некоторых стран, к счастью, доставить эту помощь в Газу».