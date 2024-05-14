Фирдоуси - создатель старейшего и наиболее полного персидского стихотворного произведения

Фирдоуси - непревзойденный мастер персидской поэзии и мудрости, величайший эпический поэт мира. Его значение заключается в том, что, создав свое бессмертное произведение, он увековечил не только язык, но и всю культуру, историю и, одним словом, все свидетельства самобытности иранских народов, о чем он сам сказал:

Много мук я перенес за эти тридцать лет,

Оживил я персидский язык для этих персов.

Великий иранский эпический поэт Хаким Фирдоуси родился в начале IV века хиджры, в 319 году по солнечной хиджре, в деревне "Паж" в окрестностях Туса в семье крестьян. В конце IV века, в 397 году по солнечной хиджре, в возрасте 78 лет он скончался и был похоронен в своем родном городе.

"Шахнаме", самое знаменитое произведение Фирдоуси и величайшая эпопея мира, охватывает историю древнего Ирана.

Один видный фирудоусивед сказал о дате рождения Фирдоуси: "Определить и назвать точную дату рождения Хакима Абулькасима Фирдоуси невозможно и не имеет достоверных исторических оснований".

Мухаммад Джафар Яхи, посвятивший большую часть своей жизни изучению и исследованию стихов Фирдоуси, назвал "Шахнаме" старейшим стихотворным произведением на персидском языке и сказал, что Фирдоуси написал "Шахнаме" примерно в 370-400 годах хиджры, когда персидский язык только начал формироваться.

Он добавил: "В персидском языке нет поэта, который обладал бы такой же универсальностью, как Фирдоуси. Конечно, в персидском языке появились такие великие поэты, как Хафиз и Руми, но место Фирдоуси не сравнимо ни с одним из этих поэтов".

Этот профессор персидской литературы и поэзии сказал: "Шедевр под названием "Шахнаме" насчитывает около 60 000 стихов, что делает это произведение наиболее полным стихотворным произведением на персидском языке в начале его становления".

Мавзолей Фирдоуси находится в Тусе, недалеко от Мешхеда, и ежегодно принимает множество туристов из Ирана и других стран, а также любителей культуры и истории этой древней земли.