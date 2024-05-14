Будет изучен вопрос о приостановлении деятельности сионистского режима на 74-м конгрессе ФИФА

По сообщению ИРНА, 74-й конгресс ФИФА с участием президента, генерального секретаря Международной федерации футбола и глав государств-членов состоится завтра в среду в 11 часов по местному времени в Бангкоке.

Повестка дня этого конгресса следующая:

Регистрация присутствующих и объявление о том, что конгресс проводится в соответствии с уставом, назначение инспекторов и федераций для контроля протокола, приостановление или исключение (одной из федераций) при необходимости, утверждение повестки дня конгресса, утверждение протокола 73-го конгресса АФК, состоявшегося 16 марта 2023 года, годовой отчет о деятельности в 2023 году, консолидированная финансовая отчетность за 2023 год, законная финансовая отчетность ФИФА за 2023 год, отчет ревизоров, отчет надзорного, ревизионного и соответствующего комитета ФИФА, голосование за утверждение консолидированной финансовой отчетности за 2023 год и законной финансовой отчетности ФИФА за 2023 год, детали бюджета на 2025 год, голосование за утверждение деталей бюджета на 2025 год, голосование по предложениям об изменении устава ФИФА, правил, регулирующих применение устава и постоянных распоряжений конгресса, рассмотрение предложений, представленных федерациями и советом в сроки, установленные в статье 28 параграфе 1 устава ФИФА, голосование по определению федераций-хозяек финальных соревнований женской сборной ФИФА, чемпионата мира 2027 года и всемирная позиция против расизма в футболе.