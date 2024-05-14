Что принесло более 220 дней войны экономике Израиля?

"Аль-Араби аль-Джадид" в своем отчете рассмотрел экономическую ситуацию Израиля после начала его нападения на сектор Газа 7 октября. Агентство отметило, что вследствие высокой инфляции и снижения уровня жизни на оккупированных палестинских территориях, развязывание разрушительной войны против сектора Газа 7 октября и действия палестинского сопротивления стали дополнительными факторами, которые разрушили израильскую экономику.

Ухудшение экономического роста парализовало режим Израиля

Сионистские экономисты в начале мая в интервью газете "Вашингтон" оценили, что война против сектора Газы в первом квартале этого года обходилась кабинету Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, в 220 млн долларов в день.

Международный валютный фонд также, отметив, что его оценки указывают на рост экономики на 1,6% в этом году, а эта цифра на 3,1% меньше, чем предыдущие прогнозы, 17 апреля прошлого года прогнозировал, что экономический рост сионистского режима в 2024 году сократится вдвое по сравнению с прогнозом января, и назвал причиной продолжение войны против Газы и столкновений на севере оккупированной Палестины с "Хезболла" Ливана.

Согласно тому, что сионистский веб-сайт Globe процитировал от Яали Ротенберг, главного бухгалтера Министерства финансов сионистского режима, бюджетный дефицит этого режима от внутреннего валового продукта достиг 5,6%, что эквивалентно 105,3 миллиардам шекелей (29,25 миллиардам долларов). Этот показатель в январе прошлого года составлял 4,8%.

Скорректированный бюджет Израиля на 2024 год вращается вокруг дефицита примерно в 6,6%, но экономические аналитики подчеркнули, что фактический дефицит достигает 9% производства.

По словам Министерства финансов сионистского режима, в следующем году налог на потребление, то есть налог на добавленную стоимость, должен быть увеличен с 1% до 18%, чтобы противостоять увеличению бюджетного дефицита, вызванного войной против сектора Газы. Это десятый раз, когда этот налог повышается с 2002 года.

Застой в строительном секторе

В начале мая Рауль Сарджо, председатель Союза подрядчиков сионистского режима, направил резкое письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, в котором предупредил его, что строительные компании страдают от огромных долгов.

Он добавил в этом письме, что согласно статистике 2022 года, строительный сектор составляет около 14% внутреннего производства сионистского режима, в то время как активные компании в этом секторе имеют около 1,3 триллиона шекелей задолженности перед банками, учреждениями и фондовым рынком.