МИД: Франция не имеет права вмешиваться в судебные решения Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, касаясь недавнего заявления МИД Франции в связи с двумя заключенными гражданами Франции в Иране, заявил: «Мы решительно осуждаем такие непрофессиональные, интервенционистские и неуместные позиции с использованием ложных ссылок».

«Лица, указанные в заявлении МИД Франции, были задержаны на основании достоверных доказательств, и правительство Франции хорошо осведомлено об их преступлениях, поэтому мы полагаем, что использование неправильных слов в заявлении МИД Франции является забеганием вперёд и не помогает решить проблемы», - добавил официальный представитель МИД.

«Судебная власть Исламской Республики Иран является независимой, а ее судебные решения заслуживают уважения и должны быть реализованы», - заключил Канани.