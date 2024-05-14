14 мая 2024 г., 15:06
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МИД: Франция не имеет права вмешиваться в судебные решения Ирана

14 мая 2024 г., 15:06
??????? ID: 85476853
МИД: Франция не имеет права вмешиваться в судебные решения Ирана

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Франция придерживается двойных стандартов в вопросах прав человека, ярким примером чего является ее бездействие в отношении геноцида в Газе. С другой стороны, она является убежищем для антииранских террористов. Поэтому она не имеет права вмешиваться в судебные решения Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, касаясь недавнего заявления МИД Франции в связи с двумя заключенными гражданами Франции в Иране, заявил: «Мы решительно осуждаем такие непрофессиональные, интервенционистские и неуместные позиции с использованием ложных ссылок».

«Лица, указанные в заявлении МИД Франции, были задержаны на основании достоверных доказательств, и правительство Франции хорошо осведомлено об их преступлениях, поэтому мы полагаем, что использование неправильных слов в заявлении МИД Франции является забеганием вперёд и не помогает решить проблемы», - добавил официальный представитель МИД.

«Судебная власть Исламской Республики Иран является независимой, а ее судебные решения заслуживают уважения и должны быть реализованы», - заключил Канани.

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