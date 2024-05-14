Согласно сообщению агентства Reuters, ссылаясь на решение президента США в понедельник запретить импорт ядерного топлива из России, написало, что это является последней попыткой Вашингтона оказать давление на Россию с целью прекращения войны на Украине.

Согласно отчету, запрет на импорт ядерного топлива для электростанций вступит в силу примерно через 90 дней, хотя этот процесс позволит Министерству энергетики США вводить льготы в случае обеспокоенности по поводу снабжения.

Это информационное агентство написало, что Россия является ведущим поставщиком обогащенного урана в мире и около 24% обогащенного урана, используемого на ядерных электростанциях США, поставляется из России.

Этот закон также высвобождает около 2,7 миллиарда долларов из предыдущего законодательства для укрепления урановой топливной промышленности США.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в заявлении утверждал, что подписание этого закона Байденом является частью исторических действий в стране, которые укрепляют экономическую и энергетическую безопасность страны за счет сокращения, а в конечном итоге и устранения, зависимости от российской ядерной энергетики.

Если Министерство энергетики США выдаст льготы, импорт российского урана вернется в нормальное состояние к 2027 году.