МИД: сионистский режим является символом организованного терроризма в мире

Ниже приводится заявление МИД Ирана.

14 мая 1948 года стало началом катастрофического периода оккупации Палестины и явного нарушения прав угнетенного палестинского народа, особенно его права на самоопределение.

День Накбы - это годовщина установления апартеида и оккупационного сионистского режима в сердце исламского мира в результате злонамеренного заговора британского колониализма и начала кровавого периода геноцида, массовых убийств, перемещения населения, оккупации и осквернения святой земли Палестины с "зеленым светом" и прямым и косвенная поддержка колониальных держав мира, особенно Соединенных Штатов Америки, добавила она.

Назвав сионистский режим явным символом организованного терроризма, министерство иностранных дел Ирана заявило, что обнаружение массовых захоронений в больницах Газы отражает ужасную картину преступления этого жестокого режима против человечности.

Совершение международных преступлений, включая военные преступления, геноцид и преступления против человечности, считается противоречащим фундаментальным ценностям Организации Объединенных Наций и всем признанным международным нормам и принципам.

Исламская Республика Иран осуждает убийство более 35 000 невинных людей и ранения 75 000 человек, а также перемещение сотен тысяч беспомощных людей на оккупированных палестинских территориях сионистским режимом при тотальной политической, военной, разведывательной и экономической поддержке Соединенных Штатов за последние семь месяцев.

Действия Соединенных Штатов по срыву процесса прекращения войны против Газы и их недавнее противодействие признанию палестинского государства в Организации Объединенных Наций являются неприемлемыми, безответственными и противоречащими просьбе международного сообщества.