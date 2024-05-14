14 мая 2024 г., 12:56
Новости ID: 85476715
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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МИД: сионистский режим является символом организованного терроризма в мире

14 мая 2024 г., 12:56
Новости ID: 85476715
МИД: сионистский режим является символом организованного терроризма в мире

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Опубликовав заявление по случаю Дня Накбы, министерство иностранных дел Ирана осудило продолжающуюся агрессию Израиля против Сектора Газа и заявило о поддержке страной полноправного членства Палестины в ООН.

Ниже приводится заявление МИД Ирана.

14 мая 1948 года стало началом катастрофического периода оккупации Палестины и явного нарушения прав угнетенного палестинского народа, особенно его права на самоопределение.

День Накбы - это годовщина установления апартеида и оккупационного сионистского режима в сердце исламского мира в результате злонамеренного заговора британского колониализма и начала кровавого периода геноцида, массовых убийств, перемещения населения, оккупации и осквернения святой земли Палестины с "зеленым светом" и прямым и косвенная поддержка колониальных держав мира, особенно Соединенных Штатов Америки, добавила она.

Назвав сионистский режим явным символом организованного терроризма, министерство иностранных дел Ирана заявило, что обнаружение массовых захоронений в больницах Газы отражает ужасную картину преступления этого жестокого режима против человечности.

Совершение международных преступлений, включая военные преступления, геноцид и преступления против человечности, считается противоречащим фундаментальным ценностям Организации Объединенных Наций и всем признанным международным нормам и принципам.

Исламская Республика Иран осуждает убийство более 35 000 невинных людей и ранения 75 000 человек, а также перемещение сотен тысяч беспомощных людей на оккупированных палестинских территориях сионистским режимом при тотальной политической, военной, разведывательной и экономической поддержке Соединенных Штатов за последние семь месяцев.

Действия Соединенных Штатов по срыву процесса прекращения войны против Газы и их недавнее противодействие признанию палестинского государства в Организации Объединенных Наций являются неприемлемыми, безответственными и противоречащими просьбе международного сообщества.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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