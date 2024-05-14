Христианский ученый: Я ждал поездки в Мешхед с нетерпением

«Мы являемся свидетелями войны в разных местах, но сближение народов друг с другом может подготовить почву для мира и примирения», - отметил Ибрагим в беседе с корреспондентом ИРНА на полях V Всемирного конгресса его светлости Имама Резы в Мешхеде.

«Как говорится в Священном Коране, Бог сотворил мужчин и женщин для того, чтобы они знакомились друг с другом, а не воевали. Именно поэтому шииты и сунниты, христиане и представители других религий должны шагать в этом направлении», - добавил христианский ученый.

По его словам, много работы предстоит проделать на пути мира и спокойствия, и божественные религии должны в соответствии со своей сущности взять на себя ведущую роль в этом направлении.

«Собрание шиитов и суннитов на этой конференции является очень ценным делом, и его достижения должны развиваться в мире», - сказал он.

«Перед отъездом в священный Мешхед я прочитал несколько статей об имаме Резе, они оказали на меня очень хорошее влияние, и я с нетерпением ждал поездки в эту часть мира», - отметил Ибрагим, указав на свои знания об имаме Резе.