14 мая 2024 г., 12:18
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85476468
T T
0 Persons

????

Израиль нанес удар по складу гуманитарной помощи в Газе

14 мая 2024 г., 12:18
??????? ID: 85476468
Израиль нанес удар по складу гуманитарной помощи в Газе

Тегеран, 14 мая, ИРНА – СМИ во вторник ранним утром сообщили о нападении боевиков сионистского режима на склад гуманитарной помощи в школе, расположенной в центре Газы.

Download 1 MB

В результате нападения боевиков Израиля на склад гуманитарной помощи в школе в лагере  «Аль-Насират», расположенном в центре Газы, произошел массовый пожар.

Это нападение произошло в то время, когда несколько часов назад, вследствие нападения боевиков сионистского режима на здание в лагере «Аль-Насират», погибли, по меньшей мере, 30 человек и десятки получили ранения.

Организация гражданской обороны в секторе Газа сообщила, что в этом здании, где укрывались палестинские беженцы, присутствовали, по меньшей мере, 100 человек.

0 Persons

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .