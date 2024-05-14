Израиль нанес удар по складу гуманитарной помощи в Газе

В результате нападения боевиков Израиля на склад гуманитарной помощи в школе в лагере «Аль-Насират», расположенном в центре Газы, произошел массовый пожар.

Это нападение произошло в то время, когда несколько часов назад, вследствие нападения боевиков сионистского режима на здание в лагере «Аль-Насират», погибли, по меньшей мере, 30 человек и десятки получили ранения.

Организация гражданской обороны в секторе Газа сообщила, что в этом здании, где укрывались палестинские беженцы, присутствовали, по меньшей мере, 100 человек.