14 мая 2024 г., 12:13
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Американский военный уволился в знак протеста против поддержки США Израиля

14 мая 2024 г., 12:13
??????? ID: 85476388
Американский военный уволился в знак протеста против поддержки США Израиля

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Сотрудник Разведывательной службы Министерства обороны США уволился с военной службы в знак протеста против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Манн, прослуживший сотрудником Разведывательной службы Минобороны США в течение 13 лет, в заявлении, опубликованном в социальной сети LinkedIn, объявил о своей отставке, указав на поддержки администрацией президента США Джо Байдена преступлений сионистского режима в секторе Газа.

«Безусловная поддержка Израиля со стороны администрации Байдена привела к гибели и голоду десятков тысяч невинных палестинцев в Газе», - говорится в заявлении.

«Политика правительства США в поддержку Израиля привела к повсеместному голоду палестинских детей, и я не могу сыграть пусть даже небольшую роль в этом преступлении», - отмечается в продолжении.

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