Американский военный уволился в знак протеста против поддержки США Израиля

Манн, прослуживший сотрудником Разведывательной службы Минобороны США в течение 13 лет, в заявлении, опубликованном в социальной сети LinkedIn, объявил о своей отставке, указав на поддержки администрацией президента США Джо Байдена преступлений сионистского режима в секторе Газа.

«Безусловная поддержка Израиля со стороны администрации Байдена привела к гибели и голоду десятков тысяч невинных палестинцев в Газе», - говорится в заявлении.

«Политика правительства США в поддержку Израиля привела к повсеместному голоду палестинских детей, и я не могу сыграть пусть даже небольшую роль в этом преступлении», - отмечается в продолжении.