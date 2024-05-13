"Хезболла" сообщила о поражении ряда израильских танков

"Группа беспилотников атаковала военную позицию и общежитие сионистских офицеров и солдат, принадлежащих 403-му резервному артиллерийскому дивизиону 91-й дивизии израильской армии на юге региона Бейт-Гилель на севере оккупированной Палестины", говорится в заявлении движения.

"Ударные дроны «Хезболлы» поразили намеченные цели, в результате чего несколько израильских солдат были убиты и ранены", отмечается в нем.

Кроме того, движение «Хезболла» в другом заявлении сообщило о нанесении удара по военной базе "Йефта". Движение "Хезболла" подтверждает поражение танка «Меркава», среди экипажа есть убитые и раненые.