13 мая 2024 г., 17:27
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"Хезболла" сообщила о поражении ряда израильских танков

13 мая 2024 г., 17:27
??????? ID: 85475905
"Хезболла" сообщила о поражении ряда израильских танков

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары с помощью беспилотников и ракетов по территории Израиля, в результате которых было поражено несколько израильских танков.

"Группа беспилотников атаковала военную позицию и общежитие сионистских офицеров и солдат, принадлежащих 403-му резервному артиллерийскому дивизиону 91-й дивизии израильской армии на юге региона Бейт-Гилель на севере оккупированной Палестины", говорится в заявлении движения.

"Ударные дроны «Хезболлы» поразили намеченные цели, в результате чего несколько израильских солдат были убиты и ранены", отмечается в нем.

Кроме того, движение «Хезболла» в другом заявлении сообщило о нанесении удара по военной базе "Йефта".  Движение "Хезболла" подтверждает поражение танка «Меркава», среди экипажа есть убитые и раненые.

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