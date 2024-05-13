Генконсул РФ в Исфахане: Иран - самая красивая страна в мире

В беседе ИРНА Жильцов сказал, что Исламская Республика Иран являетмя независимой страной с точки зрения технологий, отметив, что она обладает множеством возможностей и может защищать свои национальные интересы, никому не подчиняясь,

По словам дипломата, несмотря на незаконные санкции, введенные Западом в отношении двух стран, расширение российско-иранских отношений выгодно обеим сторонам, а потенциал двустороннего взаимодействия очень высок

Он добавил, что развитие торгово-экономических отношений создает основу для укрепления экономики России и Ирана и создания большего количества рабочих мест.

Генконсул РФ в Исфахане подчеркнул, что России и Ирану необходимо поддерживать друг друга на международной арене и в неспокойных условиях современного мира.

Он также отметил необходимость активизации сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом.

Жильцов также поблагодарил иранское правительство за соболезнования в связи с недавним терактом в России и за готовность Тегерана расширять сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.