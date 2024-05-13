13 мая 2024 г., 16:23
Journalist ID: 5621
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В ходе антиправительственных митингов полиция Армении задержала 88 человек

13 мая 2024 г., 16:23
??????? ID: 85475645
В ходе антиправительственных митингов полиция Армении задержала 88 человек

Тегеран, 13 мая, ИРНА – МВД Армении задержало 88 человек во время антиправительственных акций протеста против решения этой страны передать Азербайджу несколько сел.

В МВД Армении сообщили, что полиция этой страны арестовала 88 участников акции в Ереване. Протестующие выступали за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, который решил передать несколько приграничных сел Азербайджу.

Армения недавно объявила о передаче правительству Азербайджана нескольких необитаемых сел и назвала это важным прогрессом на пути достижения мирного соглашения между двумя соседями.

Это вызвало гнев многих армян, и протестующие, во главе с архиепископом Багратом Галстаняном, 9 мая, вошли в столицу после нескольких дней пешего перехода, преодолев 160 километров, и провели акции протеста.

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