В ходе антиправительственных митингов полиция Армении задержала 88 человек

В МВД Армении сообщили, что полиция этой страны арестовала 88 участников акции в Ереване. Протестующие выступали за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, который решил передать несколько приграничных сел Азербайджу.

Армения недавно объявила о передаче правительству Азербайджана нескольких необитаемых сел и назвала это важным прогрессом на пути достижения мирного соглашения между двумя соседями.

Это вызвало гнев многих армян, и протестующие, во главе с архиепископом Багратом Галстаняном, 9 мая, вошли в столицу после нескольких дней пешего перехода, преодолев 160 километров, и провели акции протеста.