Американский сенатор: Израиль должен использовать любую бомбу, даже атомную, чтобы положить конец войне

«Когда мы столкнулись с разрушением после нападения Перл-Харбора, сражаясь с немцами и японцами, мы решили положить конец войне, сбросив атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. Это было правильное решение», отметил сенатор в интервью телеканалу NBC.

«Дайте Израилю бомбы, которые ему нужны, чтобы положить конец войне. Они не должны потерпеть поражение», подчеркнул Грэм.

«Делайте все, чтобы выжить в качестве еврейского государства. Все, что вам нужно сделать!», заявил американский сенатор в обращении сионистского режима.