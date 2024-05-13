13 мая 2024 г., 13:41
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Американский сенатор: Израиль должен использовать любую бомбу, даже атомную, чтобы положить конец войне

13 мая 2024 г., 13:41
??????? ID: 85475550
Американский сенатор: Израиль должен использовать любую бомбу, даже атомную, чтобы положить конец войне

Тегеран, 13 мая, ИРНА – Дайте Израилю бомбы, которые ему нужны, чтобы положить конец войне.  Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, сравнив нападение на Газу с атомной бомбардировкой США Хиросимы и Нагасаки.

«Когда мы столкнулись с разрушением после нападения Перл-Харбора, сражаясь с немцами и японцами, мы решили положить конец войне, сбросив атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. Это было правильное решение», отметил сенатор в интервью телеканалу NBC.

«Дайте Израилю бомбы, которые ему нужны, чтобы положить конец войне. Они не должны потерпеть поражение», подчеркнул Грэм.

«Делайте все, чтобы выжить в качестве еврейского государства. Все, что вам нужно сделать!», заявил американский сенатор в обращении сионистского режима.

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