В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

По данным турецких СМИ, митинг прошел в районе «Умрание» в Стамбуле.
Кроме того, многие жители Стамбула провели акцию протеста перед консульством США в Стамбуле. Демонстранты осудили войну и геноцид в секторе Газа.
Тегеран, 13 мая, ИРНА — В Стамбуле тысячи граждан Турции провели массовый митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа.
По данным турецких СМИ, митинг прошел в районе «Умрание» в Стамбуле.
Кроме того, многие жители Стамбула провели акцию протеста перед консульством США в Стамбуле. Демонстранты осудили войну и геноцид в секторе Газа.
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