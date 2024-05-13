13 мая 2024 г., 12:41
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85475192
T T
0 Persons

В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

13 мая 2024 г., 12:41
??????? ID: 85475192
В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

Тегеран, 13 мая, ИРНА — В Стамбуле тысячи граждан Турции провели массовый митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа.

По данным турецких СМИ, митинг прошел в районе «Умрание» в Стамбуле.

Кроме того, многие жители Стамбула провели акцию протеста перед консульством США в Стамбуле. Демонстранты осудили  войну и геноцид в секторе Газа.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .