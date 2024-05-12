Президент издал указ о создании Организации оборонных инноваций

Закон об учреждении «Организация оборонных исследований и инноваций», известной как «SEPAND», был принят на открытом заседании парламента 3 апреля и одобрен Советом стражей 1 мая.

В статье 1 закона говорится: "С целью продолжения и укрепления пути Мохсена Фахризаде и достижения передовых технологий, необходимых для обороны и безопасности настоящего и будущего, с акцентом на инновации и поддержку их развития, в направлении технологического сюрприза для врага и предотвращения технологического сюрприза для страны, с упором на управление и достижение новых, новаторских, революционных, рискованных и прорывных технологий в области новых и возникающих угроз, а также проектирования, строительства, производства, поставки и поддержки продуктов в области современной обороны, создается Организация оборонных исследований и инноваций (SEPAND), подчиненная Министерству обороны и поддержки Вооруженных Сил".