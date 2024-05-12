Лидер: Величие Исламской Республики Иран проявилось благодаря гибели генерала Захеди

Махди Фазаэли, член офиса по сохранению и распространению трудов лидера революции, в своем сообщении в социальных сетях написал: "Сегодня после полуденной и послеполуденной молитвы на встрече с семьей шахида Захеди, одновременно с сороковым днем мученичества этого шахида, лидер революции сказал: "гибели шахида Захеди привело к ценным и важным последствиям".

Махди Фазаэли продолжил: "Он также заявил, что величие Исламской Республики Иран проявилось, и все это было благословением его гибели".

Он также напомнил, что Лидер революции сказал, что он был убит руками самых низких людей.