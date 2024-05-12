Независимая рабочая группа, состоящая из бывших сотрудников Государственного департамента США и экспертов по международному праву, заявляет, что Соединенные Штаты, представив национальный отчет о безопасности в отношении поставок вооружений Израилю, проигнорировали свои юридические обязательства в отношении использования Тель-Авивом американского оружия.

По словам этой группы бывших сотрудников Госдепартамента США и экспертов по международному праву, национальный отчет о безопасности Белого дома в лучшем случае является неполным, а в худшем - вводящим в заблуждение и нарушающим нормы международного гуманитарного права, что может рассматриваться как военные преступления.

Эта группа подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена, представив этот отчет, снова столкнулась с правдой, но скрыла ее.