12 мая 2024 г., 17:14
??????? ID: 85474706
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Разоблачение ABC News о том, что большинство палестинцев в Газе были убиты американскими боеприпасами

12 мая 2024 г., 17:14
??????? ID: 85474706
Разоблачение ABC News о том, что большинство палестинцев в Газе были убиты американскими боеприпасами

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Американский телеканал ABC News, ссылаясь на доклад группы бывших американских чиновников и экспертов, раскрыла, что большинство палестинцев, убитых в ходе нападения израильского режима на Сектор Газа, были поражены американскими боеприпасами.

Независимая рабочая группа, состоящая из бывших сотрудников Государственного департамента США и экспертов по международному праву, заявляет, что Соединенные Штаты, представив национальный отчет о безопасности в отношении поставок вооружений Израилю, проигнорировали свои юридические обязательства в отношении использования Тель-Авивом американского оружия.

По словам этой группы бывших сотрудников Госдепартамента США и экспертов по международному праву, национальный отчет о безопасности Белого дома в лучшем случае является неполным, а в худшем - вводящим в заблуждение и нарушающим нормы международного гуманитарного права, что может рассматриваться как военные преступления.

Эта группа подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена, представив этот отчет, снова столкнулась с правдой, но скрыла ее.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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